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РЖАКА

187 621 подписчик

Песнь кота

Песнь кота

У большинства котов его породы не мяв, а убедительное воркование.В нём слышны невозмутимые интонации гостя, которому нет нужды быть грубым с деревенской хозяйкой.

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