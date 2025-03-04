Дело в отношении бывшего мэра челябинского города отправили в суд

Рассказываем, в чём обвиняют экс-чиновника, и что ему грозит.Прокуратура Челябинской области одобрила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в шести эпизодах получения взяток.
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