КАМАЗ: Париж-Дакар – мы помним ралли и скоро вернемся!

Из тридцати одного старта в ралли «Париж – Дакар», российская команда «КАМАЗ-мастер» выигрывала 19. Победители уже стали легендой на этом состязании: спортсменов с их машинами называют «Синей армадой» – из-за цвета кузова.
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