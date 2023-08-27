Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Магнуссен стартует последним на Гран-при Нидерландов после замены мотора

«Хаас» решил заменить элементы силовой установки на болиде Кевина Магнуссена. Датчанин превысил лимит на сезон по ДВС, турбинам, модулям MGU-H, батареям и блокам электроники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх