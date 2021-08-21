Захарова указала на "уход от реальности" со стороны Лондона в ситуации с Навальным

Политика СегодняПолитикаЗахарова указала на "уход от реальности" со стороны Лондона в ситуации с Навальным Великобритания должна привлечь к ответственности спецслужбы США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовБриты - конечные долбоёбы! Так глупо защищать жулика и вора Навального можно тогда, если он является штатным сотрудником МИ-6. Интересная ситуация получается с завербоваными шпионами,... англосаксы сами их травят, но обвиняют в этом Россию. Молчали-бы да и сопели в тряпочку, ан нет, г.вном начинают исходить! Ну, не идиоты-ли!!!??Комментировать
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