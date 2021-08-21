Политика Сегодня

705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Георгиевна Борисова
    Лично знаю дончан, публично высказывавшихся о содержании фильма (Коробов-Латынцев, философ и др.). Доверяю им. А не Б...Критика Быкова в ...
  • Виктор Сологуб
    ЛОР-врачу надо ваксу в язык уколоть, притом несколько доз сразу!, чтобы не выслуживался перед вышестоящими!ЛОР-врач высшей к...
  • Виктор Сологуб
    ЛОР-врачу надо ваксу в язык уколоть, притом несколько доз сразу!, чтобы не выслуживался перед вышестоящими!ЛОР-врач высшей к...

Захарова указала на "уход от реальности" со стороны Лондона в ситуации с Навальным

Захарова указала на "уход от реальности" со стороны Лондона в ситуации с Навальным

Великобритания должна привлечь к ответственности спецслужбы США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Иван Семенов
Бриты - конечные долбоёбы! Так глупо защищать жулика и вора Навального можно тогда, если он является штатным сотрудником МИ-6. Интересная ситуация получается с завербоваными шпионами,... англосаксы сами их травят, но обвиняют в этом Россию. Молчали-бы да и сопели в тряпочку, ан нет, г.вном начинают исходить! Ну, не идиоты-ли!!!??

Картина дня

наверх