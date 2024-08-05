Обнародовано место базирования истребителей F-16 в Одесской области

кадр видео Москва, 4 августа - АиФ-Москва. Переданные Украине истребители F-16 будут размещены на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил портал Condottiero со ссылкой на источник.
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