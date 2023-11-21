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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В следующем году будет задача – выход в РПЛ. Мне дали время подумать». Гендиректор «Енисея» Федосеев пригласил тренера 2Drots Кузнецова в команду

Ранее появилась информация, что «Енисей» проявляет интерес к главному тренеру 2Drots Кузнецову. «Остаюсь ли в 2Drots? Я не знаю.

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