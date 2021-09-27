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Раздеваем стюардесс! ✈️ - 12

Раздеваем стюардесс! ✈️ - 12

Чай, кофе, вода или сок? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

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Владимир Лисуков
Мама, а стюардесса, это рыбка? Нет, дочка, это бортпроводница. А почему тогда папа говорил, что он вчера с другом всю ночь стюардессу жарили?
Владимир Минаков
И нафига нам раздевать стюардесс, если есть самостоятельно одетые-раздетые ( но куда-то скрывшиеся от показа)?
Алексей Вас
Есть с кем полетать.

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