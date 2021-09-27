Все о сексе и отношениях :)Раздеваем стюардесс! ✈️ - 12 Чай, кофе, вода или сок? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковМама, а стюардесса, это рыбка? Нет, дочка, это бортпроводница. А почему тогда папа говорил, что он вчера с другом всю ночь стюардессу жарили?ВМВладимир МинаковИ нафига нам раздевать стюардесс, если есть самостоятельно одетые-раздетые ( но куда-то скрывшиеся от показа)?Алексей ВасЕсть с кем полетать.Комментировать
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