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Таиланд, Турция и Китай возглавили рейтинг самых популярных стран для отдыха россиян

Таиланд, Турция и Китай возглавили рейтинг самых популярных стран для отдыха россиян

В топ‑5 также вошли ОАЭ и Вьетнам Таиланд, Турция и Китай — самые востребованные направления у россиян для новогоднего отдыха за границей, сообщили в сервисе OneTwoTrip агентству РИА Новости.

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