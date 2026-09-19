Таиланд, Турция и Китай возглавили рейтинг самых популярных стран для отдыха россиян

В топ‑5 также вошли ОАЭ и Вьетнам Таиланд, Турция и Китай — самые востребованные направления у россиян для новогоднего отдыха за границей, сообщили в сервисе OneTwoTrip агентству РИА Новости.
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