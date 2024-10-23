Путин: Россия поможет гармонично интегрироваться Эфиопии в БРИКС

Россия будет способствовать присоединению Эфиопии к работе в БРИКС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, 23 октября на встрече с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом в рамках саммита БРИКС в Казани, передает пресс-служба Кремля.