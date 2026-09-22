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Топ-5 самых дешевых автомобилей, которые продаются в Перми

По данным на сентябрь 2026 года, самым недорогим автомобилем, который продается в Перми, является Lada Granta.

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