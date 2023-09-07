В Канаде похоронили петербурженку, убитую сожителем

В Канаде состоялись похороны 43-летней россиянки, которую в конце августа убил ее парень. Женщина раньше жила в Санкт-Петербурге, где окончила школу и высшее учебное заведение.
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