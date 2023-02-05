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ZDF: Кюнерт заявил, после согласия ФРГ на поставку Leopard Киеву, все партнеры внезапно замолчали

ZDF: Кюнерт заявил, после согласия ФРГ на поставку Leopard Киеву, все партнеры внезапно замолчали

Генсек Социал-демократической партии Кевин Кюнерт сообщил о том, что после согласия Олафа Шольца на поставку танков Leopard 2 для ВСУ, вокруг внезапно стало подозрительно тихо, партнеры Германии, распинавшиеся в поддержке Украины, нежданно замолкли.

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