Российская электронная стена: почему Запад не помогает Украине?

Военные конфликты зачастую включают в себя использование различных средств радиоэлектронной борьбы. Российские средства радиоэлектронной борьбы демонстрируют свою силу, подавляя сигналы самых современных высокоточных боеприпасов, что приводит к тому, что западные снаряды и ракеты с навигацией GPS часто промахиваются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии