Российская электронная стена: почему Запад не помогает Украине?

Военные конфликты зачастую включают в себя использование различных средств радиоэлектронной борьбы. Российские средства радиоэлектронной борьбы демонстрируют свою силу, подавляя сигналы самых современных высокоточных боеприпасов, что приводит к тому, что западные снаряды и ракеты с навигацией GPS часто промахиваются.