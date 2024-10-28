В День народного единства пройдет гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля

В Татарстане 4 ноября в Татарском академическом театре оперы и балета имени М. Джалиля пройдет гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» в честь Дня народного единства.
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