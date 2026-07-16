Свечка за врага — можно ли просить в храме о наказании обидчика

Свечка за врага не может стать церковным способом мести или «заказом» на чужие неприятности. В материале православного журнала «Фома», опубликованном 3 июля 2026 года с участием протоиерея Фёдора Бородина, верующим напомнили: человек вправе просить Бога о защите, но не должен присваивать себе право окончательного суда и желать обидчику зла.