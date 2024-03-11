Политик Филиппо: последние слова Макрона увеличили число противников войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военных на Украину. На что лидер партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо отметил, что такие высказывания Макрона привели к увеличению числа противников войны.