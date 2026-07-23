Эпидемиолог раскрыл, кому грозит тяжелое течение Коксаки на курортах

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. В связи с поступившими сообщениями о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских отдыхающих в Турции, Роспотребнадзор инициировал официальные запросы в министерство здравоохранения республики, а также в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).