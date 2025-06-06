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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Невоенный анализ-84. Праздничный. 6 июня 2025

Невоенный анализ-84. Праздничный. 6 июня 2025

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Владимир
Это все он подслушал под столом у Путина.
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