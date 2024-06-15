Ученые выяснили, какой компонент снижает агрессию у людей

Анализ основан на метаанализе 29 исследований.Омега-3, которые содержатся в рыбе и некоторых маслах, известны своими многочисленными положительными эффектами на здоровье, включая сердечно-сосудистую систему и психическое состояние.
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