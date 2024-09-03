Сенатор Епифанова: зарплаты медиков в разных регионах России отличаются впятеро

Разница между средней зарплатой медицинских специалистов, учителей, воспитателей детских садов и других работников бюджетной сферы в самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых регионах России составляет пять раз.
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