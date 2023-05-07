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Берлин отказался выделять федеральным землям дополнительные средства на украинских беженцев

Берлин отказался выделять федеральным землям дополнительные средства на украинских беженцев

Немецкое правительство не планирует выделять федеральным землям средства на помощь беженцам. При этом региональные власти настаивают на дополнительных финансовых вливаниях, аргументируя эту необходимость тем, что приезжих становится все больше.

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