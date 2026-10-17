Фронт сжимается: Штаты готовят сенсационный финал иранского кризиса Дональд Трамп заявил, что развязка иранского кризиса наступит очень скоро.
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