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Иркутск Сегодня

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Выборы стартовали в Иркутской области

В Иркутской области сегодня, 8 сентября, проходят выборы мэров, депутатов, глав муниципальных образований.

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Комментарии
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Федор Родников
Миллионы-миллиарды грохаем на ненужные никому выборы во время,когда средства на СВО собирают волонтёры с миру по грошику.Кому и главное зачем понадобилось это мероприятие?-ведь как говорят в народе-&quot;ЙУХ на ЙУХ менять только время,а в нашем случае и деньги терять&quot;
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