Выборы стартовали в Иркутской области

Федор Родников

Миллионы-миллиарды грохаем на ненужные никому выборы во время,когда средства на СВО собирают волонтёры с миру по грошику.Кому и главное зачем понадобилось это мероприятие?-ведь как говорят в народе-"ЙУХ на ЙУХ менять только время,а в нашем случае и деньги терять"