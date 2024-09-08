В Иркутской области сегодня, 8 сентября, проходят выборы мэров, депутатов, глав муниципальных образований.
Выборы стартовали в Иркутской области
Комментарии
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Федор Родников
Миллионы-миллиарды грохаем на ненужные никому выборы во время,когда средства на СВО собирают волонтёры с миру по грошику.Кому и главное зачем понадобилось это мероприятие?-ведь как говорят в народе-"ЙУХ на ЙУХ менять только время,а в нашем случае и деньги терять"
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