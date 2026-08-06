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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов не защитил очки за прошлогодний финал в Канаде и может выпасть из топ-40

Карен Хачанов проиграл Теренсу Атману во втором круге «Мастерса» в Монреале – 4:6, 6:7(3). Россиянин не защитил 640 очков за прошлогодний финал.

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