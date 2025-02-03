Ефимов: инвесторы и операторы начали реализовывать 52 проекта КРТ в 2024 году

В 2024 году в Москве начали реализовывать 52 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь участков составляет 555 га, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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