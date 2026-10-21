Крупнейшая венгерская энергетическая компания MOL подписала с российскими владельцами «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) договор о продаже их доли в компании.
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