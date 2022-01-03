Происшествия

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Юные спортсмены из ЗАТО Циолковский Амурской области встретились с Полицейским Дедом Морозом

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Циолковский побывали в местной спортивной школе, где встретились с юными спортсменами, занимающимися киокусинкай каратэ.

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