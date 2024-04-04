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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сын Газманова неожиданно отказался от фамилии отца в пользу ЕС. Патриота из сына Олег Михайлович воспитать так и не сумел

Буквально сегодня пришла довольно удивительная новость. Как стало известно, один из сыновей певца Олега Газманова, который как мы знаем славится своей патриотической позицией, Филипп Газманов, неожиданно решил отказаться от фамилии отца.

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