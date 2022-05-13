Рим (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Тайкманн, Соболенко – с Анисимовой, Швентек встретится с Андрееску, Саккари – с Жабер

Дарья Касаткина сыграет с Жиль Тайкманн в четвертьфинале турнира в Риме. Первая ракетка мира Ига Швентек сыграет с Бьянкой Андрееску.

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