Акция ´Белая Русь´ - детям Донбасса´ завершена: собранный гуманитарный груз отправляется по назначению.

Продукты питания, детская одежда, игрушки, медикаменты, канцелярские товары, средства гигиены, спортинвентарь, мелкая бытовая техника - эти вещи на протяжении месяца собирали первичные организации ´Белой Руси´, трудовые коллективы и неравнодушные жители Бобруйщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии