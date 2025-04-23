В Нижнем Новгороде более 260 контейнерных площадок оборудованы видеонаблюдением

Камеры видеонаблюдения установлены на 265 контейнерных площадках многоквартирных домов в Нижнем Новгороде в рамках реализации федеральных инициатив по улучшению системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
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