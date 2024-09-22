Шрёдер заявил о блокировке «влиятельных сил» позади Зеленского мира в Стамбуле

«Влиятельные круги», стоящие позади Владимира Зеленского, не позволили ему принять «свободное решение» о заключении стамбульских договорённостей с Россией в 2022 году, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который принимал участие в процессе.
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