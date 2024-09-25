В продуктах отравившейся под Красноярском семьи не выявили вредных веществ

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае не выявили превышения нормы содержания вредных веществ в пробах продуктов питания, отобранных в рамках расследования дела о гибели четырех детей в результате отравления, сообщает Telegram-канал регионального ГСУ СКР.