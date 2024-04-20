На переездах МЖД зарегистрировано девять ДТП с начала года

С начала 2024 года на территории, контролируемой Московской железной дорогой, зафиксировано девять случаев дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, что на одно происшествие больше по сравнению с прошлым годом.
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