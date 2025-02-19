«Уралвагонзавод»: у российских танков увеличится мощность двигателей

Об этом сообщили на выставке вооружений IDEX 2025 Российские машиностроители хотят увеличить мощность и снизить расход топлива и масла двигателей танков, рассказали журналистам в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») на выставке IDEX 2025.