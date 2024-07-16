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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кузнецова: «СКА и другие команды КХЛ обращались. После контракта Евгения с «Каролиной» они готовы обсуждать возможность его появления»

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт со СКА. «У Евгения еще год контракта с «Каролиной».

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