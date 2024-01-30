Михалков назвал идеальным вариантом проведение аналога «Оскара» в 2024 году

Работу Евразийской киноакадемии можно начать с проведения премии, которая станет аналогом «Оскара». Такое заявление сделал народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в беседе с ТАСС.
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