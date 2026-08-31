МЧС: Самолет из Норильска экстренно сел 31.08.2026

Самолет, летевший из Норильска в Хатангу, совершил аварийную посадку в Норильске 31.08.2026. Инцидент произошел в 17:55, и к 18:12 воздушное судно успешно приземлилось.
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