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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путинцева отыграла сет и брейк у Бенчич и прервала серию из 11 поражений от топ-20

84-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич на старте US Open – 4:6, 7:5, 6:3.

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