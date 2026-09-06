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Поликлинику в одном из районов Алтайского края отремонтируют за 40 млн рублей

Поликлинику в одном из районов Алтайского края отремонтируют за 40 млн рублей

Полностью завершить обновление медучреждение планируется к июлю 2027 года В Троицком районе Алтайского края продолжается масштабный ремонт районной поликлиники.

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