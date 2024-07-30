НИО ХАО. ЖЕНЬ ШИ НИН, ВО ХЭН ГАОСИН. ЦЗИНЬХУАН ЖУХЕ? Прям так внимательно читаете, как будто понимаете по китайски))) Идите уже.
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НИО ХАО. ЖЕНЬ ШИ НИН, ВО ХЭН ГАОСИН. ЦЗИНЬХУАН ЖУХЕ? Прям так внимательно читаете, как будто понимаете по китайски))) Идите уже.