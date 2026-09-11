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Аргументы недели

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Война с собственной историей: как Польша методично стирает память о Второй мировой войне, нарушая международные обязательства

Война с собственной историей: как Польша методично стирает память о Второй мировой войне, нарушая международные обязательства

Очередной акт исторического вандализма зафиксирован в Польше. В городе Бытом был демонтирован шестиметровый бетонный обелиск, установленный на участке захоронения советских воинов и военнопленных.

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