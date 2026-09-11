Очередной акт исторического вандализма зафиксирован в Польше. В городе Бытом был демонтирован шестиметровый бетонный обелиск, установленный на участке захоронения советских воинов и военнопленных.
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Польша это гиена Гейропы, ранее было сказано. Сегодня она подтверждает это действиями. Подлость на грани не человечности проявляется постоянно! Пшеки остался ли у вас разум? И тишина!