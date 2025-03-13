Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 010 подписчиков

Закон «дежа вю» дал досадный сбой: Зеленский не посетил Курскую обл., но там всё-равно почему-то образовался котёл

Закон «дежа вю» дал досадный сбой: Зеленский не посетил Курскую обл., но там всё-равно почему-то образовался котёл

Просто новости «Неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость», – сказал Джастин Трюдо, использовав в древнюю канадскую пословицу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх