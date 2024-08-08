Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова

С Украины поступают данные о произошедшем покушении на министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом 8 августа сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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