Почему не цветут тюльпаны – разбираем основные ошибки в выращивании

﻿﻿Ожидается, что гиацинты, нарциссы и тюльпаны зацветут рано. Однако прошла весна и цветы исчезли. Почему это происходит? Почему мы видим только зеленые стебли, а не яркие лепестки? Основные причины, почему тюльпаны и другие луковичные не цветут 1.