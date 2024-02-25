Мариинка представит «Золушку» Джоаккино Россини в Красноярске

В Большом зале Красноярской филармонии состоится показ оперы Джоаккино Россини «Золушка». Ее представят ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и Красноярский академический симфонический оркестр, сообщает ТАСС.
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