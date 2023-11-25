И на самой вершине - «Триумф»: в Астрахани прошло торжественное награждение лучших команд и игроков регионального футбола

Вчера в Астрахани, в конференц-зале гостиницы «Гранд Отель», состоялось награждение победителей и призеров чемпионата и первенства Астраханской области по футболу среди команд высшей и первой лиги сезона-2023.
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