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  • Natalija Osminina
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Лапал и преследовал детей: Задержанный в Подмосковье педофил устроил скандал в отделе полиции. А потом его отпустили

Лапал и преследовал детей: Задержанный в Подмосковье педофил устроил скандал в отделе полиции. А потом его отпустили

В Орехово-Зуево представители правоохранительных органов задержали мигранта по подозрению в педофилии.

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