Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» подписал контракт с Ником Чичеком

Ник Чичек сыграл значительную роль в Северной Америке, выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2024 год за команды «Сан-Хосе Барракуда», «Абботсфорд Кэнакс» и «Калгари Флэймз» (фарм-клуб), а также провёл 16 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Сан-Хосе Шаркс».
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